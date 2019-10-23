كريدي سويس: ارتفاع عدد المليونيرات إلى 63 مليون "مليونير" خلال خمس سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير الثروات الذي يصدره بنك كريدي سويس سنويا أن ترتفع قيمة الثروات العالمية بنسبة 27% خلال الخمس سنوات المقبلة لتصل إلى 459 تريليون دولار في 2024.

وبحسب التقرير الذي يصدره البنك السويسري فإن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ستكون مسؤولة عن 38% من هذه الزيادة، رغم أن حصتها في الثروات العالمية حوالي 31%.

وسيكون نمو الثروات في الدول متوسطة الدخل، هو المحرك الرئيسي لنمو الثروات عالميًا.

ويتوقع التقرير أن يرتفع عدد المليونيرات بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 63 مليون مليونير.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم أكثر من 50 مليون دولار سيصل إلى 234 ألف شخص.

وبحسب التقرير فإن عدد الأغنياء من الصينيين فاق عددهم من الأمريكيين لأول مرة هذا العام.

وقال التقرير إن 100 مليون صيني أصبحوا مدرجين على قائمة 10% الأغنى على مستوى العالم منذ منتصف هذا العام مقابل 99 مليون أمريكي.

ووفقًا للتقرير فإنه بنظرة أفقية فإن ثروات النساء ارتفعت مقارنة بمعظم البلدان

بسبب ارتفاع مشاركة الإناث في سوق العمل، بالإضافة إلى مزيد من المساواة في تقسيم الثروة بين الزوجين وغيرها من العوامل.