أسعار الذهب في مصر تستقر لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند مستوى 673 جنيها دون تغيير عن مستواه أمس.

وأضاف نجيب، أن عيار 18 سجل اليوم 577 جنيه، فيما بلغ عيار 24 اليوم 769 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5384 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوية اليوم زيادة بنحو 1.46 دولار بنسبة 0.1% مارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 149.51 دولار في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.