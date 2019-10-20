مصر تتفق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على دعم ريادة الأعمال

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أكيم شتاينر مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على التعاون في مجال ريادة الأعمال، وذلك خلال لقائهما على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد، بحث الجانبان، زيادة دعم البرنامج لمصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي.

ويعمل البرنامج الإنمائي على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.

وأعربت الوزيرة، خلال اللقاء، عن حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية، مع أهمية وضع أولوية لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وتحفيز نمو الشركات الناشئة في القارة.

ودعت الوزيرة، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، للمشاركة في منتدى "أفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك فيه عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من أفريقيا، ورجال أعمال ومستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وأشاد أكيم شتاينر، بقصة النجاح التي حققها برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه تحت رئاسة الرئيس السيسي، معتبرا أن هذا البرنامج ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أظهرته مؤشراته الإيجابية خلال الفترة الماضية.

وأكد شتانير على الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والدولي في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما يساعد على بحث العديد من مجالات التعاون بين مصر والأمم المتحدة من خلال دعم المشروعات التنموية في مصر، ودور الأمم المتحدة في تمويل مشروعات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية.

وأشار إلى حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيط القارة الأفريقية، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك.