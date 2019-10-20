5 مليارات دولار استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي، إن حجم استثمارات البنك بمصر وصل إلى نحو 5 مليارات دولار، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد

وأضاف رئيس البنك الأوروبي، إن استثمارات البنك في مصر تمثل أكثر من 50% من استثماراته في أفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب، مؤكدا أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الإصلاحية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البنك مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والمنعقدة حاليا في واشنطن، حيث بحث الجانبان زيادة التعاون بين مصر والبنك في مشروعات البنية الأساسية، والنقل، في ظل رئاسة مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وبحث الجانبان أيضا، تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قارة أفريقيا والتي تحتاج لبنية أساسية.

وأعربت الوزيرة، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات مثل النقل، وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء، وزيادة الدعم للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن البنية الأساسية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة في مصر وأفريقيا، في مجالات مثل النقل والطاقة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن.

ودعت الوزيرة، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للمشاركة في منتدى "أفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك فيه عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من أفريقيا، ورجال أعمال ومستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وأشاد رئيس البنك الأوروبي، بالشراكة الناجحة بين البنك ومصر، والتي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، وذلك في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي خاصة في مشروعات البنية الأساسية.

وأكد حرص البنك على زيادة التعاون مع مصر في تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية من خلال زيادة تدفقات استثمارات البنك فيها، خاصة في مشروعات البنية الأساسية.