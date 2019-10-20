ارتفاع البصل والكوسة وانخفاض الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتقعت أسعار البصل والكوسة والباذنجان، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، بينما انخفض سعر الخيار البلدي والليمون، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، وكيلو البصل بين 2.75 و4.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الكيلو في الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الرومان بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 2 و4 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.