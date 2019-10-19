تراجع أسعار النفط عالميا بسبب تخوفات حول مستقبل اقتصاد الصين

القاهرة - وكالات :

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بفعل مخاوف بشأن مستقبل اقتصاد الصين، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.42 دولار للبرميل.

وبحسب رويترز تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا لتسجل عند التسوية 53.78 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 1.8% والخام الأمريكي 1.7 %.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 6 % على أساس سنوي في الربع الثالث وهو أضعف معدل في أكثر من 27 عاما وأقل من التوقعات بسبب تباطؤ إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

لكن الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير في الصين في سبتمبر ارتفعت 9.4 % على أساس سنوي في علامة على أن الطلب على المنتجات البترولية في أكبر مستورد للنفط في العالم يبقى قويا على الرغم من عوامل اقتصادية معاكسة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه بحلول منتصف نوفمبر المقبل.