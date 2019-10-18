أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات في أسبوع.. والجنيه الذهب يفقد 56 جنيهًا

كتبت- شيماء حفظي:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 7 جنيهات للجرام خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة إلى 675 جنيهًا مقابل بـ 682 جنيهًا الجمعة الماضية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن عيار 18 سجل اليوم 578.5 جنيه، فيما بلغ عيار 24 اليوم 771 جنيهًا.

وانخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 56 جنيهًا خلال أسبوع ليسجل 5400 جنيه اليوم، مقابل 5456 جنيهًا الجمعة الماضية.

وعالميًا استقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولارا اليوم الجمعة في الوقت الذي أوقدت فيه بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر فيه اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1492.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش، وربحت الأسعار نحو 0.2% هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1496.10 دولار للأوقية.

ودعم الاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا لانفصال بريطانيا عن التكتل يوم الخميس، مما دفع الأسهم الآسيوية للارتفاع في التعاملات المبكرة. لكن المكاسب انحسرت بعد بيانات للنمو الاقتصادي من الصين جاءت مخيبة للتوقعات.

وبينما رحبت الأسواق سريعا بالتقدم المُحرز في المحادثات، تثور شكوك بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتمكن من الفوز بدعم البرلمان البريطاني للاتفاق إذا كان يرغب في إخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر.