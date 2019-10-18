طارق عامر: الاقتصاد المصري آمن ولديه الكثير ليقدمه

كتبت- ياسمين سليم:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري آمن ولديه الكثير ليقدمه، كما أنه لم يعامل بعدل من قبل.

وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر نظمه معهد التمويل الدولي على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين إنه سعيد بتمكن البنك المركزي من الحفاظ على الوعود التي قدمها للشعب المصري.

وتابع: الجميع كان يتساءل عن سبب عدم حدوث ذلك فيما قبل، لكن الجميع يعلم الآن أن

الاقتصاد المصري لديه الكثير ليقدمه، وأنه لم يعامل بعدل من قبل".

ووجه عامر حديثه للحاضرين في المؤتمر وقال: "أنا متأكد أن الكثير من المسثتمرين هنا ويتابعون مصر وما يحدث بها ويمكنهم أن يروا ما يحدث".

وبحسب محافظ البنك المركزي فإن "نحن نعمل على المدى الطويل وتحولت الأسياسات في الاقتصاد المصري بسرعة وبشكل دراماتيكي واستقر الوضع في مصر وأصبح أكثر أمنا".

وقال: "الآن بعد سنوات من الخوف وعدم معرفة ما يحدث استطيع أن أقول: إنني مرتاح لأن اقتصادنا آمن".

وأضاف أن مصر أنشأت أساس للمسثتمرين الأجانب الذين يعملون في مصر بطريقة سليمة.

وتابع: "كنت اتناقش مع وزير البترول المصري واتحدث معه عن أنه لأول مرة في تاريخ مصر تعمل شركة إكسون موبيل في أعمال التنقيب واستخراج البترول بالإضافة إلى 3 امتيازات أعطت لشركات نفط أمريكية كبرى من أجل استخراج البترول".

وأضاف أن كل هذا يحدث مع إعادة بناء البنية التحتية لمصر، وما حدث خلال آخر 5 سنوات في مصر لم يحدث من 40 عامًا، حيث تم تطوير محطات توليد الطاقة والإسكان وإنشاء الطرق السريعة.

وقال إن البنك المركزي استطاع أن يخفض معدل التضخم ويصل إلى المستهدف له".

وتنفذ مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016، وبدأته بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة وخفض الدعم عن الوقود، وإصدار تشريعات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.