بعد تراجعها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر بتعاملات الخميس؟

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس، مع هدوء أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 672 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 576 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 768 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5376 جنيها.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لتقبع دون مستوى 1490 دولارا للأوقية، في الوقت الذي يحجم فيه المتعاملون عن القيام بمراهنات كبيرة في غياب أي تطورات جديدة على جبهة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1488.35 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1492 دولارا.

ويتطلع المتعاملون في السوق إلى تطورات بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.