وزير المالية يفتتح مقر هيئة التأمين الصحي في القاهرة

كتب- مصطفى عيد:

افتتح محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، المقر الرئيسي لهيئة التأمين الصحي بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

ويعتبر هذا هو المقر الرئيسي للهيئة مؤقتا لحين الانتهاء من إنشاء المقر الرئيسي الدائم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرى الوزير جولة لتفقد المقر والتحدث إلى الموظفين، بشأن تطبيق المنظومة الجديدة، والوصول تدريجيا إلى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى.

ويهدف افتتاح المقر الجديد، إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وتأسيس مرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين.

ويأتي ذلك بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل وبدء تطبيق المنظومة الجديدة في محافظة بورسعيد خلال الشهور الأخيرة، كأولى المحافظات التي تطبق فيها.

ومن المنتظر تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل تدريجيا بالمحافظات خلال فترة السنوات المقبلة، على أن تبدأ بباقي محافظات المرحلة الأولى وهي الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان.