شيني: 17.9 مليون جنيه تراجع في تكلفة الإنتاج بعد قرار خفض الغاز

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة العامة للخزف والصيني (شيني) إن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع العاملة في إنتاج السيراميك سيقلل تكلفة الإنتاج بالشركة نحو 17.9 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن تخفيض سعر الغاز للميلون وحدة حرارية لمنتج السيراميك من 7 دولارات إلى 5.5 دولار، سيؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج السيراميك السنوية بمبلغ 17.869 مليون جنيه مكافئ لاستهلاك 141818 وحدة حرارية في السنة.

وكان مجلس الوزراء، وافق مطلع الشهر الجاري على تخفيض أسعار الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

كما انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

وتسعى شركة شيني، لترشيد استهلاك الغاز، حيث وفرت خلال العام المالي الماضي، نحو 16 مليون جنيه، نتيجة إغلاق بعض الأفران وتشغيلها وقت اللزوم، لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وتعمل الشركة على تشغيل خط البورسلين، الذي تم التعاقد عليه بكامل إنتاجيته والذي من المتوقع أن يؤثر في نتائج الأعمال، من خلال زيادة المبيعات والربحية.

وتقول الشركة، إن هناك فرصا قد تساعها على تحسين الأوضاع من خلال تحديث الآلات وعمل الصيانة اللازمة للقضاء على الأعطال وزيادة الإنتاج وبالتالي تقليل التكلفة.

وكانت الشركة تحولت إلى الخسارة، في العام المالي 2017-2018، بعد 4 سنوات من تراجع الأرباح.

وتمتلك شيني، 3 مصانع لتصنيع السيراميك، والأدوات الصحية "حمامات"، والأدوات المنزلية "بورسلين"، بحسب موقعها الإلكتروني.

وكان أشهر منتجات الشركة، أطقم الصيني المميزة التي تحمل اسم "روميو وجوليت".