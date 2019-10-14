تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع أسعار 6 أصناف من الخضروات بين 50 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، والفاصوليا بين 9 جنيهات و11 جنيها، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 3 و6 جنيهات.
البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
بامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.
المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.
المانجو العويس 20 و30 جنيها.
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