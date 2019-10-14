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تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:02 ص الإثنين 14 أكتوبر 2019
تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

الطماطم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار 6 أصناف من الخضروات بين 50 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، والفاصوليا بين 9 جنيهات و11 جنيها، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.

الطماطم أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الخيار

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