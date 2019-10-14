مصانع الشرقية للدخان تعود للعمل.. والعمال ينتظرون تنفيذ وعود الشركة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) في بيان اليوم الاثنين، إن مصانعها عادة للعمل بشكل كامل بعد إنهاء إضراب العمال.

وأوضحت الشركة أن خطوط الإنتاج عادت للعمل بالشركة "مع عودة الأمور إلى طبيعتها".

وكان عمال الشركة، أضربوا عن العمل لمدة خمسة أيام، منذ الأربعاء الماضي، مطالبين بزيادة الحافز اليومي للعمال بنسبة 20%، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل، وطلبات أخرى.

وكان مجلس إدارة الشركة، قرر في اجتماع الأربعاء الماضي زيادة "الهدف اليومي" أو الحافز لجميع العاملين بالشركة 10 جنيهات، يتم تطبيقها من بداية الشهر الجاري.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه، توجيه إدارة الشركة بالتعاون مع اللجنة النقابية والإدارة التنفيذية بوضع نظام جديد للحوافز يكفل إثابة العمال المجتهدين مع تمييز العمال المتميزين، وربط الحوافز بالأهداف الإنتاجية والبيعية.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام بداية من الشهر التالي مع اعتماد مجلس الإدارة، بحسب نتائج الاجتماع، الذي أوصى الشركة بتوفير بيئة العمل التي تكفل تحقيق أهداف الإنتاج والبيع.

وتضمنت قرارات الاجتماع، دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق النظام التكميلي.

كما قررت الشركة، استيعاب العمالة المؤقتة والتوب سيرفس بما يقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط وعلى أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.

كما تضمنت القرار تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة، طبقا لمعايير وضوابط محددة وعلى أن يكون في نفس مكان عملها الأصلي فقط وبمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.



وقالت مصادر عمالية لمصراوي، إن العمال عادوا إلى العمل بالمصانع على أمل تنفيذ طلباتهم.

والشرقية للدخان، تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك نسبة 50.5% من أسهم الشرقية للدخان بعد أن تم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في مارس الماضي.

وتحتكر الشرقية للدخان، صناعة التبغ والسجائر في السوق المحلي.