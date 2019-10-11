أسعار الذهب تعاود الهبوط في مصر والجرام يتراجع 3 جنيهات اليوم

كتبت- شيما حفظي:

عادت أسعار الذهب للتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة في مصر، بعدما ارتفعت يومين متتالين منذ الأربعاء الماضي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 3 جنيهات اليوم، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 682 جنيها اليوم، مقابل 685 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 584 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 779 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5456 جنيها.

وعالميا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.3% إلى 1499.15 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1502.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسواق الأسهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، بينما قال مسؤول في البيت الأبيض إن اليوم الأول من المحادثات مضى ”على نحو أفضل من المتوقع على الأرجح“.