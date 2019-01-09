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    هيئة الاستثمار تصدر ضوابط الاقتراع السري لانتخاب مجالس إدارات الشركات

    02:01 م الأربعاء 09 يناير 2019
    هيئة الاستثمار تصدر ضوابط الاقتراع السري لانتخاب مجالس إدارات الشركات

    وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

    كتب- مصطفى عيد:

    أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، كتابا دوريا يتضمن الضوابط المُنظمة للاقتراع السري في انتخاب وعزل ورفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة، بحسب ما ذكرته الهيئة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

    وقالت الهيئة إنه وفقًا للضوابط تتضمن بطاقات الاقتراع المُوزعة على المساهمين حاضري الاجتماع اسم الشركة، وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، واسم المساهم، وتوقيعه، وعدد الأسهم التي يمتلكها، واسم عضو أو أعضاء مجلس الإدارة المُراد (انتخابه / عزله / رفع دعوى المسئولية عليه)، وما إذا كان من المساهمين أو من غيرهم.

    كما تتضمن بطاقات الاقتراع بيان رغبة المساهم في الموافقة من عدمه مع بيان عدد الأسهم التي يصوت بها إذا كان النظام الأساسي للشركة ينص على استخدام التصويت التراكمي، بحسب ما ذكرته الهيئة.

    وأضافت الهيئة أنه يجب على مراقب الحسابات، بالتعاون مع فارزي الأصوات، إعداد محضر لفرز الأصوات، وبيان نتيجة الاقتراع، والنص عليه في محضر الاجتماع.

    وأشارت الهيئة إلى أن ضرورة أن تلتزم كافة الشركات بالاحتفاظ ببطاقات الاقتراع وتقديم محضر الفرز، مُوقعًا من مراقب الحسابات وفارزي الأصوات، رفق المستندات المطلوبة للتصديق على محضر الاجتماع.

    الهيئة العامة للاستثمار الاقتراع السري فيسبوك انتخابات

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