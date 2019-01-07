بعد زيادة أسعار السكن.. تعرف على تفاصيل قروض التمويل العقاري في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتنافس البنوك العامة والخاصة على تقديم منتج قرض التمويل العقاري الذي يحصل عليه العميل بغرض شراء وحدة سكنية سواء في المدن الجديدة أو غيرها، في ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وتختلف الشروط المتعلقة بمنتج التمويل العقاري من حيث نسبة الفائدة على القرض، والحد الأقصى للتمويل، وفترة السداد، ونسبة مساهمة البنك في تمويل الوحدة، وكذلك في الحد الأدنى لراتب العميل، وغيرها، من بنك إلى آخر.

ويلجأ بعض العملاء للبنوك للحصول على قروض تمويل عقاري في ظل ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتي تجاوز بعضها مليون جنيه، ولا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويوجد برامج مختلفة للتمويل العقاري، منها للموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، وأصحاب المهن الحرة، وكذلك بضمان أوعية ادخارية تابعة للعميل بالبنك.

وتتضمن الأوراق التي تطلبها البنوك من العميل للموافقة علىالقرض تسجيل الوحدة السكنية أو تكون قابلة للتسجيل في الشهر العقاري، وصورة من عقد الوحدة السكنية باسم العميل، وصورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث كهرباء أو مياه أو غاز، وشهادة بمفردات الراتب.

وفي بعض الأحيان تطلب البنوك شهادة تعهد من جهة العمل لتحويل الراتب الشهري للعميل على البنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

ويعرض مصراوي أبرز بنود برامج التمويل العقاري في 5 بنوك هي الأهلي المصري، والتجاري الدولي، والمصري الخليجي، والشركة المصرفية، وأبوظبي الأول:

1- البنك الأهلي المصري:

- تصل قيمة القرض الذي يقدمه البنك إلى 70% من إجمالي ثمن الوحدة العقارية.

- قيمة التمويل يتم تحديدها بين البنك والعميل حسب الدخل الشهري للمقترض.

- مدة سداد القرض تتراوح بين عام و15 عاما.

- سن العميل لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد على 65 عاما عند سداد آخر قسط.

- تتباين الفائدة حسب برنامج القرض سواء في حال تحويل الراتب، وشكل تحويل الراتب فرديًا أم جماعيًا أي من جميع موظفي الشركة التي يعمل بها العميل، أو بدون تحويل الراتب.

- الحد الأدنى للراتب ألف جنيه.

2- البنك التجاري الدولي:

- تصل قيمة القرض الذي يقدمه البنك تصل إلى 80% من إجمالي ثمن الوحدة العقارية.

- قيمة التمويل تبدأ من 120 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه كحد أقصى.

- فترة سداد القرض تتراوح بين عام واحد وحتى 20 عاما كحد أقصى.

- الفائدة تتراوح بين 22.75% في حال تحويل الراتب، وترتفع إلى 23.25% في حال عدم تحويل الراتب.

- سن العميل لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد على 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

- الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 5 آلاف جنيه.

3- البنك المصري الخليجي:

- تتراوح قيمة القرض الذي يقدمه البنك بين 70% و90% من إجمالي ثمن الوحدة العقارية.

- حد التمويل يتراوح بين 120 ألف جنيه كحد أدنى و5 ملايين جنيه كحد أقصى.

- فترة سداد القرض تبدأ من 6 أشهر وحتى 12 سنة.

- الفائدة تتباين حسب فترة سداد القرض فتصل إلى 22% على مدة 5 سنوات، وإلى 23% على مدة 8 سنوات، وإلى 24% على مدة 12 سنة.

- سن العميل لا يقل عن 25 عاما، ولا يزيد على 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

- الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 3 آلاف جنيه في حال عدم تحويل الراتب على البنك، أما في حال تحويل الراتب علي البنك يصل الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 1500 جنيه.

4- بنك الشركة المصرفية SAIB)):

- تصل قيمة القرض الذي يقدمه البنك إلى 80% من إجمالي ثمن الوحدة العقارية.

- قيمة التمويل تتراوح بين 200 ألف جنيه و2 مليون جنيه.

- فترة سداد القرض تتراوح بين عام و10 سنوات كحد أقصى.

- الفائدة 15.25% متناقصة.

- سن العميل لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد على 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

- الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 2500 جنيه.

5- بنك أبوظبي الأول:

- تصل قيمة القرض الذي يقدمه البنك إلى 70% من إجمالي ثمن الوحدة العقارية.

- فترة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر كحد أدنى وتصل إلى 15 سنة كحد أقصى.

- الفائدة 23.5% متناقصة.

- الحد الأقصى للتمويل يتم تحديده بين العميل ومدير الفرع على حسب راتب العميل.

- سن العميل يتراوح بين 21 عاما، ولا يزيد على 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

- لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 15 ألف جنيه شهريا.