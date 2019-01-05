الإنترنت ADSL يجذب 100 ألف عميل جديد خلال شهر أكتوبر الماضي

كتبت- محمد علاء الدين:

ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 6.3 مليون مشترك خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل 6.2 مليون مشترك في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب المؤشرات أضاف سوق الإنترنت ADSL نحو 100 ألف عميل جديد خلال شهر واحد، لينمو بنسبة 1.6% على أساس شهري.

وكان سوق الإنترنت قد فقد نحو 400 ألف مستخدم خلال شهر سبتمبر الماضي ليتراجع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت إلى 42.9 مليون مستخدم مقابل 43.3 مليون مستخدم في شهر أغسطس من العام الماضي.

ووفقا لتقرير سابق لوزارة الاتصالات زاد عدد مستخدمي خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL بنسبة 2% خلال شهر سبتمبر الماضي، ليزيد عدد مستخدمي ADSL إلى 6.2 مليون مستخدم مقابل 6 ملايين مستخدم في شهر أغسطس.

وانخفض عدد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل بنسبة 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس ليسجل 33.3 مليون مستخدم مقابل 33.9 مليون مستخدم في شهر أغسطس.

وتراجع عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem إلى 3.36 مليون مستخدم سبتمبر الماضي مقارنة ب 3.39 مليون مستخدم في أغسطس منخفضا بنسبة 1%.