قفزة جديدة لأسعار الذهب بمصر.. والجرام يرتفع 10 جنيهات في يومين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر 6 جنيهات للجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواها أمس الأربعاء، تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية أمس، بحسب ما قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 651 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 645 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 558 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب المحلية ارتفعت 4 جنيهات في الجرام الواحد أمس، وبهذا يرتفع سعر الجرام نحو 10 جنيهات في يومين.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بعدما أوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تشديد سياسته النقدية، ليتجه المعدن صوب تحقيق رابع مكاسبه الشهرية على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1319.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش. وكان سعر المعدن صعد إلى أعلى مستوى منذ 11 مايو عند 1323.34 دولار أمس الأربعاء.

وارتفع السعر الفوري للذهب 2.8% منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لرويترز.