التضامن: صرف معاشات فبراير من ماكينات الصراف الآلي الجمعة

كتبت- ياسمين سليم:

طالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر فبراير اعتباراً من غدٍ الجمعة الموافق الأول من شهر فبراير لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الخميس.



وقالت إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصراف الآلي "A.T.M" صباح الجمعة الأول من فبراير، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الأحد الثالث من فبراير.

وأضافت الوزيرة أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 فبراير، وفقا للوزيرة.



وأكدت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المعاشات، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات، بحسب البيان.