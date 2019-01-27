ارتفاع الطماطم والخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 30 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور مقارنة بمستوياها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و6 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و6 جنيهات، بزيادة 70 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبوسرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.