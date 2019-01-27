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    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    10:57 ص الأحد 27 يناير 2019
    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

    وانخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و330 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا.

    و سجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

     

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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