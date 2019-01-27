الدولار يتراجع أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش و4 قروش في 3 بنوك عاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، كما تراجع سعر الشراء 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر سعرا الشراء والبيع في 6 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.85 جنيه للشراء، 17.95 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار 5 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.86 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على مستواه عند 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنكي الإسكندرية، والبركة، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.