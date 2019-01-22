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لاجارد: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق "أسوأ سيناريو"

04:58 م الثلاثاء 22 يناير 2019
لاجارد: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق "أسوأ سيناريو"

كريستين لاجارد

القاهرة- وكالات:

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي لمحطة "سي.إن.بي.سي"، اليوم الثلاثاء، إن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يثير ضبابية في أوروبا والمملكة المتحدة، وإن من الواضح أن الخروج البريطاني بدون اتفاق سيكون "السيناريو الأسوأ"، بحسب وكالة رويترز.

وكان صندوق النقد الدولي حذر في نوفمبر الماضي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكلف بريطانيا 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

وكان مجلس العموم البريطاني، صوت الثلاثاء الماضي، ضد الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

كريستين لاجارد بريطانيا الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي

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