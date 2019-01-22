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"السويدي" تدرس المشاركة في مشروعات بالعاصمة الجديدة بقيمة 2 مليار جنيه

03:46 م الثلاثاء 22 يناير 2019
"السويدي" تدرس المشاركة في مشروعات بالعاصمة الجديدة بقيمة 2 مليار جنيه

شركة السويدي إليكتريك

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة السويدي إليكتريك، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تدرس المشاركة في مشروعات مستقبلية تتعلق بالبنية التحتية وإدارة وتركيب المحولات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأضافت الشركة أن ه"ذا يأتي إيمانا منها بأهمية مثل هذه المشروعات الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية، ووفقا لتوجيهات الدولة لإنهاء هذه المشروعات في خلال الخطة الموضوعة والتي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا".

وأشارت الشركة إلى مشاركتها في العديد من المشروعات الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية والخاصة بالبنية التحتية بحجم أعمال مخطط بقيمة 3 مليارات جنيه، والمشروع الذي تم توقيعه بقيمة مليار و238 مليون جنيه والذي أعلن عنه في الثاني عشر من مارس 2018.

شركة السويدي إليكتريك العاصمة الإدارية الجديدة البورصة السيسي

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