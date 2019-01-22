تعيين خالد بدوي وزير قطاع الأعمال السابق عضوَا بمجلس إدارة إعمار مصر

كتبت- شيماء حفظي:

أظهر إفصاح شركة إعمار مصر العقارية، عن تشكيل مجلس إدارتها، المرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، تعيين خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام السابق، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.

وبحسب نموذج الإفصاح عن تشكيل مجلس إدارة شركة إعمار مصر بتاريخ 31 ديسمبر، فإنه تم تعيين الوزير السابق، الدكتور خالد محمد علي، عضوًا غير تنفيذيًا مستقلًا من ذوي الخبرة.



وتولى بدوى منصب وزير قطاع الأعمال العام فى يناير 2018، لنحو 5 أشهر فقط في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وغادرها، ليحل هشام توفيق بدلا منه في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية.

ولم يظهر إفصاح شركة إعمار عن تاريخ تعيين الوزير السابق في مجلس إدارتها.

وتنص المادة 15 من قانون 106 لسنة 2013 بحظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، على أنه يُحظر على المسئول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة ثلاثة أشهر تالية أن يتولى منصبًا أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة، أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق، أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد.