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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:34 ص الثلاثاء 22 يناير 2019
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 13607 نقاط.

    كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل ارتفاعا بنهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.97%، إلى مستوى 13575 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.

    البورصة المصرية مؤشر EGX30 البنك المركزي

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