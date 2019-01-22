ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:34 ص الثلاثاء 22 يناير 2019
كتب- مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 13607 نقاط.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل ارتفاعا بنهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.97%، إلى مستوى 13575 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.
-
182
-
173
-
134
-
124
-
94
-
75
-
71
-
70
-
67
-
65