نائب رئيس هواوي لمصراوي: مصر بها فرص قوية للنمو بسوق الحاسبات الشخصية

كتب- عبد القادر رمضان:

قال كيث لي نائب رئيس شركة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر، إن السوق المصري به فرص نمو قوية في مجال الحاسبات الشخصية، وإنه قادر على استيعاب منتجات جديدة.

وأضاف كيث لي، في مقابلة مع مصراوي، أن شركته تتوقع نجاح منتجات الحاسب الشخصي التي بدأت طرحها لأول مرة في السوق المصري، بعد نجاح هواتفها الذكية.

وأطلقت هواوي، مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الجديدة، في مؤتمر صحفي بالأمس، تشمل الحاسبين الشخصيين (MATE BOOK X PRO)، و (MATE BOOK D)، بالإضافة إلى الجهاز اللوحي "تابلت" (MEDIA PAD M5 LITE)، وساعة ذكية (HUAWEI WATCH GT).

*كيف ترى هواوي سوق الحاسبات الشخصية في مصر؟

سوق الحاسبات الشخصية في مصر واعد وبه العديد من فرص النمو، وهذا هو الوقت المناسب للمنافسة به، وهواوي كعلامة تجارية تعتبر لاعب جديد بالنسبة لسوق الحاسبات الشخصية مقارنة بالمنافسين، ورغم ذلك حققنا نتائج قوية وخاصة في أسواق غرب أوروبا، والسوق المصري لديه القدرة على استيعاب منتجاتنا من الحاسبات الشخصية وفقا للدراسات والأبحاث التي قمنا بها عن السوق المصري، وأعتقد أن الوقت الحالي هو الأنسب لهواوي كلاعب جديد في سوق الحاسبات الشخصية بمصر، ونتوقع تحقيق نتائج إيجابية.

*هل قرار وزارة المالية باستمرار معاملة الحاسبات الإلكترونية بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها) يدعم مبيعات الشركة في مصر؟

هذه ليست من الأمور التي تقلقنا ولا نرى لها تأثير كبير على الأسعار، ولكن الأهم بالنسبة لنا هو توفير هذه المنتجات للمستهلك المصري، ولذلك قمنا باختيار أفضل المنتجات من الناحية التقنية لطرحها بالسوق المصري، كذلك تأكدنا من وجود خدمات صيانة ودعم فني مناسبة لعملائنا من مستخدمي الحاسبات الشخصية.

*حدثنا أكثر عن المنتجات الجديدة التي بدأت الشركة إطلاقها في مصر؟

هواوي بدأت في إنتاج الحاسبات الشخصية عالميًا منذ عامين تقريبا وحقق نجاحات قوية، ويعد الحاسب MateBook X Pro من أكثر منتجاتنا نجاحا عالميا في قطاع الحاسبات الآلية وحقق مبيعات قياسية، واليوم نطلق عدد من الحاسبات الآلية الهامة والمتطورة لأول مرة بمصر وهي MateBook X Pro، وMateBook D، والحاسب اللوحي MediaPad M5 lite والساعة الذكية WATCH GT.

*ما الحصة السوقية المستهدفة من سوق الحاسبات الشخصية في مصر؟

لا يمكننا تحديد حصة سوقية مستهدفة، ولكننا نخطط لتحقيق مردود إيجابي على منتجاتنا من الحاسبات الشخصية، والأهم بالنسبة لنا هو تجربة المستهلك المصري للتكنولوجيا المتطورة الموجودة بأجهزتنا وحينها سنتمكن من تحقيق مبيعات جيدة والتفكير في حصة سوقية محددة.. نحن نريد للمستهلك المصري أن يعيش التجربة التكنولوجية التي نقدمها وليس مجرد شراء أجهزتنا من الحاسبات الآلية أو التابلت، كما أن أجهزة هواوي جميعها يمكن ربطها ببعض من خلال التكنولوجيا الحديثة فيمكن تحويل ملف من الهاتف للحاسب الآلي بدون كابل وبمجرد لمسة بين الجهازين، هذه تجربة نريد للمستهلك المصري أن يتمتع بها.. ونحن نعتمد على سمعة العلامة التجارية لشركة هواوي في مصر بعد النجاحات التي حققها قطاع الهواتف الذكية، ولذلك وجدنا أن الفرصة مناسبة لطرح منتجات بقطاع جديد في مصر، وخاصة أن العميل الذي جرب منتجاتنا من الهواتف الذكية سيكون مهيأ لتجربة أجهزتنا من الحاسبات الآلية.

*إلى أي مدى أسعار المنتجات الجديدة مناسبة للسوق المصري الذي تراجعت فيه القوة الشرائية بشكل كبير بعد تعيوم الجنيه؟

أسعارنا أفضل كثيرا من المنافسين، ولدينا منتجات مرتفعة السعر ولكن أيضا لدينا منتجات تناسب الشريحة السعرية المتوسطة من الشباب.

*لماذا تطرحون ساعة ذكية في مصر برغم عدم نجاح المنافسون في هذا المجال بالسوق المصري حتى الآن؟

ليس لنا علاقة بتجارب الشركات المنافسة، نحن قمنا بدراسة السوق جيدا قبل طرح الساعة الذكية ووجدنا أن كثيرين من الشعب المصري مهتم بالصحة والرياضة، وهذا من أهم استخدامات الساعات الذكية التي تقوم بإحصاء معدلات الرياضة التي تقوم بها ومتابعة الوضع الصحي لمرتديها.. ووفقا للأبحاث التي أجريناها فإن من أسباب إحجام بعض المستهلكين عن شراء الساعة الذكية هو حاجتها الدائمة للشحن، وهذا الأمر قمنا بالتغلب عليه من خلال طرح ساعة ببطارية قوية يمكن أن تستمر لمدة 7 أيام بدون حاجة للشحن، ولذلك فنحن نتوقع نجاح ساعة هواوي الذكية في مصر.

*من ضمن المنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة في مصر الحاسبات اللوحية وذلك في الوقت الذي يشهد السوق العالمي تحول المستهلكين من استخدام التابلت لصالح الهواتف الذكية .. فما سبب ذلك؟

سوق الأجهزة اللوحية أو التابلت ما زال به فرص كبيرة للنمو رغم تراجع حجم سوق التابلت عالميا، ولكن نحن كشركة ما زال أمامنا فرصة كبيرة للنمو، كذلك ما زال هناك طلب على أجهزة التابلت كبيرة الحجم مثل الأجهزة اللوحية 8 بوصات و10 بوصات.

*ما حجم حصتكم في سوق الحاسبات اللوحية في مصر؟

وفقا لدراسة لإحدى شركات الأبحاث السوقية المتخصصة تستحوذ هواوي على حصة سوقية قدرها 35.5% من سوق الحاسبات اللوحية أو التابلت وبذلك نحن أصحاب المركز الأول في مصر من حيث مبيعات التابلت.

*يشهد سوق الهواتف الذكية في مصر منافسة قوية بين عدد كبير من العلامات التجارية كيف تجد أثر ذلك على السوق وعلى شركتكم؟

المنافسة أمر صحي لأنها تجعل الشركات تحسن من منتجاتها وتسعى لتوفير أفضل المنتجات بأفضل الأسعار ما يصب في مصلحة العميل، ولذلك نعمل على توفير أفضل المنتجات وتقديم خدمات ما بعد البيع بشكل احترافي بالتعاون مع شركاء مصريين.

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