الجمعية العامة للبنك الزراعي تعتمد النظام الأساسي للبنك

كتبت- منال المصري:

اعتمدت الجمعية العامة للبنك الزراعي المصري برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، النظام الأساسي للبنك تفعيلًا للمادة الأولى من القانون ٨٤ لعام ٢٠١٦ بحسب بيان صادر من البنك اليوم الأحد .

وقال البنك الزراعي، إن هذا الإجراء يمثل مرحلة فارقة في تاريخ البنك الزراعي المصري، حيث سيواصل استكمال مسيرة البنك الهادفة للتوسع والنمو في جميع قطاعاته المختلفة.

وأشادت الجمعية العامة بالجهود التي تتم في إجراءات إعادة هيكلة وتطوير البنك الزراعي ووجهت ببذل المزيد من الجهد لاستكمال كل خطوات التطوير والهيكلة ليصبح البنك الزراعي قاطره التنميه الزراعية والريفية وليكون له دورًا مؤثرًا في تحقيق الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة، بحسب البيان.

يذكر أن النظام الأساسي للبنك يمثل اللوائح التنفيذية لقوانين البنوك .