المركزي: الخميس إجازة في البنوك بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 يناير

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير.

وقال البنك في بيان اليوم الأحد: "بمناسبة عيد الشرطة (عيد ثورة ٢٥ يناير)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٩ بدلا من يوم الجمعة".

وتابع: "على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٧ يناير ٢٠١٩".

وكانت البورصة المصرية، أعلنت اليوم، تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يوم الخميس الماضي، باعتبار الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019، بمناسبة عيدي ثورة 25 يناير والشرطة.