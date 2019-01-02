فودافون وأورنج يفقدان 400 ألف مشترك خلال شهر أكتوبر الماضي

كتب- محمد علاء الدين:

استمر سوق خدمات المحمول في فقد عدد من مشتركيه خلال شهر أكتوبر الماضي ليتراجع عدد المشتركين إلى 94.3 مليون مشترك في أكتوبر الماضي مقابل 94.6 مليون مشترك في سبتمبر.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشهر أكتوبر خسرت شركتي فودافون وأورنج نحو 200 ألف عميل لكل منهما خلال شهر واحد بينما تمكنت شركة اتصالات مصر من جذب نحو 100 ألف عميل.

وفي مارس الماضي ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مشغلي المحمول ببيع الخطوط من خلال فروع الشركات فقط بعد أن كانت تباع لدى التجار والموزعين ما أثر على معدلات المبيعات وفي شهر يوليو الماضي فرضت وزارة المالية رسومًا على بيع الخطوط الجديدة بقيمة 50 جنيهًا و10 جنيهات رسومًا إضافية كل شهر على فاتورة المحمول.

وأظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات تراجع عدد عملاء شركة فودافون إلى 40.5 مليون عميل خلال شهر أكتوبر مقابل 40.7 مليون عميل في شهر سبتمبر لتفقد بذلك 200 ألف عميل.

فيما فقدت شركة أورنج نحو 200 ألف عميل هي الأخرى ليتراجع عدد عملائها إلى 29.8 مليون عميل أكتوبر الماضي مقابل 30 مليون عميل في سبتمبر الماضي.

وفي المقابل حققت شركة اتصالات مصر زيادة في عدد العملاء، حيث تمكنت الشركة من جذب نحو 100 ألف عميل جديد خلال شهر أكتوبر ليرتفع عدد عملائها إلى 19.6 مليون عميل مقابل 19.5 مليون عميل في سبتمبر الماضي.

ورغم تقديم الشركة المصرية للاتصالات لخدمات المحمول بشكل رسمي بداية من شهر أكتوبر 2017 إلا أن مؤشرات وتقارير وزارة الاتصالات حول السوق لا تشمل أي بيانات عن الشركة، فيما قالت الشركة في أكتوبر الماضي أنها تمكنت من جذب نحو 3.6 مليون عميل لخدمات المحمول بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

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