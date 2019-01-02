البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الجلسة الأولى من 2019

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في أول جلسة من العام الجديد 2019.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 13.059 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.7%، إلى مستوى 13035 نقطة، في آخر جلسة بالعام 2018.