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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الجلسة الأولى من 2019

10:43 ص الأربعاء 02 يناير 2019
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الجلسة الأولى من 2019

القاهرة – مصراوي:
ارتفعت البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في أول جلسة من العام الجديد 2019.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 13.059 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.7%، إلى مستوى 13035 نقطة، في آخر جلسة بالعام 2018.

البورصة مؤشر البورصة

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