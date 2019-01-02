البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الجلسة الأولى من 2019
10:43 ص الأربعاء 02 يناير 2019
القاهرة – مصراوي:
ارتفعت البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في أول جلسة من العام الجديد 2019.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 13.059 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.7%، إلى مستوى 13035 نقطة، في آخر جلسة بالعام 2018.
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