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الدولار يرتفع في بنك قناة السويس في بداية تعاملات اليوم

10:56 ص الأربعاء 02 يناير 2019
الدولار يرتفع في بنك قناة السويس في بداية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، فيما استقر في 9 بنوك عاملة بمصر، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أول أمس.
وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.
وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي والبركة عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير عند 17.89جنيه للشراء و17.96 للبيع.

سعر صرف الدولار أسعار العملات

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