ختام فعاليات برنامج "سوق الموضة" بمشاركة 12 شركة مصرية للملابس

كتبت- دينا خالد:

نظم مركز تكنولوجيا التصميمات والموضة التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة الحفل الختامي لبرنامج "سوق الموضة" والذى ينفذه المركز.

وقال بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم السبت إن البرنامج يأتي في إطار التعاون مع برنامج "تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبحسب حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، فإن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال من خلال مساعدة شباب المصممين على الوصول إلى الأسواق الدولية وفتح قنوات تسويقية جديدة ومبتكرة.

وأشارت الحضري، في بيان اللوزارة، إلى أن فكرة البرنامج تقوم على تصميم الأزياء وتنفيذ النماذج الأولية لها والربط بين المصممين خريجي المركز ومصنعي الملابس الجاهزة بما يسهم في تحسين جودة المنتجات الحالية والتعرف على احتياجات السوق العالمي ومواكبتها.

وأضافت أن المجلس حريص على استكمال مراحل أخرى من البرنامج بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين بما يسهم في التطوير الفعلي لصناعة الملابس الجاهزة والتصميمات والموضة في مصر.

وقالت عايدة زايد، مديرة مركز تكنولوجيا التصميمات والموضة، إن برنامج "سوق الموضة" تضمن استقدام الخبير الإيطالي العالمي بيرلوجي موسكوني والذي درب 20 من مصممي المركز خلال الفترة من 1 إلى 14 من يناير الجاري، مشيرة إلى أن الخبير الإيطالى زار أيضا 12 مصنعًا للملابس الجاهزة للإطلاع على تصميماتها المختلفة.

وأضافت عايدة زايد، أن برنامج "سوق الموضة" يستهدف تعزيز قدرات مصممي المركز ومساعدتهم على خلق قنوات اتصال فعالة مع المصنعين المحليين والمهتمين بصناعة الأزياء والموضة في مصر.

وقال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن أهمية النهوض بصناعة الملابس الجاهزة بإعتبارها إحدى الصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة والتي توفر الآلاف من فرص العمل.

وأشار طلبة إلى أنه يجري حاليا العمل على إعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بتلك الصناعة الهامة وزيادة صادراتها وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.