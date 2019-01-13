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    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:37 م الأحد 13 يناير 2019
    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا، في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بمستواه أمس السبت، ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا.

    وزارد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 9 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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