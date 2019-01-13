شهران إضافيان أمام سوديك للتقدم بعرض استحواذ على "مدينة نصر للإسكان"

كتب - مصطفى عيد:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد المهلة الممنوحة لشركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية "سوديك" للتقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، لمدة جديدة لا تجاوز 60 يوما على الأكثر.

وأرجعت الهيئة في بيان أرسلته للبورصة اليوم الأحد، موافقتها "حتى يتسنى للشركة استكمال عملية الفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة، وذلك في ضوء كتابها الوارد إلى الهيئة بتاريخ 10 يناير 2019".

وقالت "سوديك" في بيان لها اليوم، إنها تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب إلى هيئة الرقابة المالية بمد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حتى يتسنى لسوديك استكمال عملية الفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة.

وكانت شركة"سوديك"، قالت في الرابع عشر من أكتوبر الماضي، إنها تعتزم تقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن طريق التبادل المباشر للأسهم فقط.

وقالت في بيان سابق أرسلته للبورصة وقتها إن تبادل الأسهم، يسمح بعدم شطب أسهم شركة مدينة نصر من جدول البورصة المصرية، وعن طريق معامل مبادلة مبدئي قدره عدد سهم واحد من أسهم سوديك يقابله سهمين من أسهم شركة مدينة نصر.

وأضافت أن عرض الشراء معلق على شرط الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم شركة مدينة نصر، مشيرة إلى أن تقديم عرض الشراء الإجباري يعتمد على الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

وأشارت سوديك في خطابها لهيئة الرقابة المالية الخميس الماضي، إلى أن مجلس إدارتها لا يزال حريصا على إتمام الصفقة مع شركة مدينة نصر لما لها من أهداف استراتيجية بعيدة المدى، معربة أيضا عن حرصها على الإبقاء على معامل المبادلة المفصح عنه من قبل.

وكانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قالت في أبريل الماضي إنها تنوي التفاوض للاستحواذ أو الاندماج مع شركة السادس من أكتوبر سوديك.