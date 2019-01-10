العربي الأفريقي يحصل على 50 مليون دولار من "الأوروبي لإعادة الإعمار"

كتبت- منال المصري:

قال البنك العربي الأفريقي الدولي، في بيان اليوم الخميس، إنه وقع اتفاقية للحصول على تسهيلات بقيمة 50 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، من أجل تمويل عمليات التجارة الخارجية.

وأشار البنك إلى أن التسهيل الائتماني بنظام الائتمان الدائري المتجدد Revolving credit agreement، وذلك في نطاق حزمة تسهيلات ائتمانية من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية للبنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 110 ملايين دولار.

وقال البنك العربي الأفريقي إن الاتفاقية تتيح له التوسع في مجالات تمويل التجارة الدولية لعملاء البنك من المؤسسات بالتعاون مع البنك الأوروبي من خلال كافة آليات وأدوات تمويل التجارة وكذلك من خلال ضمان المخاطر التجارية والسيادية التي يوفرها البنك الأوروبي للتعهدات الصادرة من البنك العربي الأفريقي الدولي للمؤسسات والبنوك الدولية في مجالات تمويل التجارة.

وذكر البيان أن البنك العربي الأفريقي الدولي قد حصل في عام 2017 وفي نطاق حزمة التسهيلات الائتمانية على قرض متوسط الأجل لمدة 5 سنوات بمبلغ 30 مليون دولار من البنك الأوروبي مخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs مع اتفاق تعاون فني لتطوير قدرات البنك العربي الأفريقي الدولي لتنمية هذا القطاع الاقتصادي الحيوي وفقا لأحدث المعايير المتبعة دولياً.