  • عاجل:"الكل يعمل حسابه".. الأرصاد تحذر: 72ساعة دفء بعدها أمطار ورياح وبرودة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    أسعار الذهب تعاود الارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    01:40 م الخميس 10 يناير 2019
    أسعار الذهب تعاود الارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح :

    عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي اليوم الخميس بعد أن كانت مستقرة بالأمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، ليصل عيار 21 إلى نحو 646 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقابل 642 جنيهًا بالأمس.

    وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 554 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5168 جنيهًا.

    وشهدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات أمس الأربعاء ارتفاعا بنحو 8 دولارات بنسبة 0.6%، لتصل بنهاية التعاملات إلى 1293.56 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

    وتراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف اليوم وسط تعاملات متذبذبة، حيث انخفض بنحو 66 سنتا بنسبة 0.05%، حيث سجلت نحو 1292.90 دولار للأوقية في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

    أسعار الذهب السوق المحلي شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

    الخبر التالى:

    الاستثمار تفتح باب التقدم لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان