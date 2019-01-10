أسعار الذهب تعاود الارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح :

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي اليوم الخميس بعد أن كانت مستقرة بالأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، ليصل عيار 21 إلى نحو 646 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقابل 642 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 554 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5168 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات أمس الأربعاء ارتفاعا بنحو 8 دولارات بنسبة 0.6%، لتصل بنهاية التعاملات إلى 1293.56 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وتراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف اليوم وسط تعاملات متذبذبة، حيث انخفض بنحو 66 سنتا بنسبة 0.05%، حيث سجلت نحو 1292.90 دولار للأوقية في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.