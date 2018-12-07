رئيس البورصة في "رايز أب": سوق المال قاطرة لنمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد فريد رئيس البورصة، اليوم الجمعة، إن سوق المال أحد أهم منصات التمويل وقاطرة النمو لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وحصولها على التمويل اللازم للنمو والمساهمة في خلق وظائف .

وتابع رئيس البورصة خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول لقمة رايز أب" : "نؤمن في البورصة المصرية بأهمية رفع درجة الوعي المالي للمجتمع والمعرفة بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل، وهو مانعمل عليه حاليًا".

"البورصات قاطرة نمو لتمويل أفكار رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة للتوسع والانطلاق"، بحسب فريد .

وذكر فريد، أن قيد الشركات الصغيرة الطموحة الراغبة في النمو والتوسع في البورصة يمكّنها من توسيع قاعدة ملكيتها، وزيادة رأسمالها لتوسيع نطاق حجم أعمالها على كافة المستويات.

وأشار فريد، إلى أن قيادات البورصة، مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لرواد الأعمال والشركات الناشئة الراغبة في التوسع وتقديم خدمات بمختلف القطاعات .

وتطرق رئيس البورصة خلال كلمته إلى دور البورصة كوسيلة للادخار التراكمي طويل الأجل، لمساعدة الأفراد على الاستفادة من البورصة في الاستفادة من معدلات النمو التي تحققها الشركات المدرج اسهمها في بورصة الأوراق المالية.

ويشارك بالقمة أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط و أفريقيا، وخبراء من عدد من الشركات منها أوبر، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبيبسي، وفودافون مصر، بحسب بيان سابق من قمة رايز أب.

وتركز فعاليات القمة على تجارب "من أرض الواقع"، فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على هذه التحديات.