وزيرة الاستثمار: عملنا على 3 محاور لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، إن الحكومة عملت على 3 محاور لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وهي: محور تشريعي، وتمويلي، ومؤسسي.

جاء ذلك خلال حضور الوزيرة توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة فيزيتا وعقد استثمار 6 ملايين دولار من مؤسسة التمويل الدولية في إحدى الشركات الناشئة في نيجيريا "Kobo360"، قبل يوم من انطلاق قمة الكوميسا اليوم.

وأوضحت أن محور الإطار التشريعي، جاء في إشارة قانون الاستثمار الجديد إلى ريادة الأعمال، وذلك في إطار متكامل يتضمن تشريعات أخرى مثل قانون الإفلاس الذي يسهل وينظم عمليات الخروج من السوق.

كما أتاحت الوزارة من خلال تعديلات قانون الشركات تأسيس شركات الشخص الواحد لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي، وفقا للوزيرة.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة عملت على إتاحة التمويل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب العمل على دخول في شراكات معهم من أجل تحفيزهم على تنفيذ مشروعاتهم.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت أيضا من الجانب المؤسسي تيسير إجراءات تأسيس شركات رواد الأعمال وتقديم الدعم الفني على أرض الواقع، ومن بين هذه الجهود مبادرة "فكرتك شركتك" التي طرحتها الوزارة في الفترة الماضية.

وأوضحت الوزيرة، أن مؤسسة التمويل الدولية لها دور كبير فى دعم عدد من المشروعات الكبرى في مصر مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان فى أسوان، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.

وأكدت أن الشركات الناشئة تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي والموفر الأكبر لفرص العمل، وهو ما يتفق مع أهداف الوزارة من أي استثمارات جديدة.