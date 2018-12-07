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    مبادرة "فكرتك شركتك" تستثمر في 73 شركة ناشئة منذ إنشائها

    01:25 م الجمعة 07 ديسمبر 2018
    مبادرة "فكرتك شركتك" تستثمر في 73 شركة ناشئة منذ إنشائها

    شهاب مرزبان رئيس شركة مصر للاستثمار

    شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

    قال شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، إن مبادرة "فكرتك شركتك" ضخت استثمارات فعلية في 73 شركة حتى الآن من شركات رواد الأعمال خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة.

    وأضاف مرزبان، أن المبادرة استقبلت مقترحات لشركات من 9 آلاف شاب، وقام العاملون بالمبادرة بمقابلة 1600 منهم، واستثمرت الشركة في تدريب 250 شاب.

    جاء ذلك خلال حفل توقيع مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية لاستثمار مليون دولار في شركة فيزيتا الناشئة للخدمات الصحية اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ.

    وأعلن مرزبان أن شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال تخطط للاستثمار في عدد من دول أفريقيا في الفترة المقبلة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

    ومباردة فكرتك شركتك، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في سبتمبر 2017، هي برنامج يهدف للاستثمار في أفكار مشروعات مبتكرة، ومساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على المنافسة محليا وعالميا.

    ويهدف البرنامج إلى اختيار مجموعة من الأفكار المتميزة، وتمويلها بمبالغ تتراوح بين 100 و500 ألف جنيه، من شركة مصر لرواد الأعمال، التي أسستها وزارة الاستثمار مؤخرا، وذلك مقابل حصة في الشركة الجديدة تتراوح بين 4 و8%.

    مبادرة فكرتك شركتك شهاب مرزبان شركة مصر للاستثمار رواد الأعمال مؤسسة التمويل الدولية

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