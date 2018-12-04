أرباح "مستشفيات كليوباترا" تقفز بنسبة 166% في 9 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت القوائم المالية المجمعة، لمجموعة مستشفيات كليوباترا ، المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحها خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 165.9% لتصل إلى 224.95 مليون جنيه مقابل 84.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، إلى مليار جنيه مقابل 817.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة بنحو 30%.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة إلى 91.55 مليون جنيه، مقابل 31.98 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي، بنسبة زيادة 186.3%.

كما ارتفعت إيرادات الربع الثالث للشركة بنسبة لتسجل 388.3 مليون جنيه، مقابل 293.2 مليون جنيه.

وتشمل مجموعة كليوباترا 4 مستشفيات، حيث تصدرتها مستشفى كليوباترا من حيث حصتها من إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث بنسبة 43%، وتليها مستشفى القاهرة التخصصي 22%، ثم مستشفى النيل بدراوي 18%، ومستشفى الشروق 17%، وفقا لبيان الشركة.

وتعمل شركة كليوباترا، في تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة، وخدمات الطوارئ، عبر 4 مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى.