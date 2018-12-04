أوبك تعمل على اتفاق لخفض الإنتاج لكن تحتاج موافقة روسيا

القاهرة- وكالات:

قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا مضيفين أن مقاومة روسيا لخفض إنتاجي كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.

وتجتمع أوبك يوم الخميس في فيينا ثم تجري محادثات مع حلفاء مثل روسيا يوم الجمعة وسط تراجع في أسعار النفط ناتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي جراء زيادة الإنتاج الأمريكي.

وأشارت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة لتخفيضات عميقة في الإنتاج من يناير المقبل لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط للمساعدة في دعم الاقتصاد العالمي بأسعار نفط أقل.