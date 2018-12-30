أسعار الذهب تعاود الانخفاض في السوق المحلي اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 640 جنيهًا للجرام، مقابل 642 أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند 548 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 731 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5120 جنيهًا.

واليوم هو العطلة الرسمية للبورصة العالمية، التي أغلقت أول الأمس على ارتفاع في سعر الذهب بنحو 0.5% إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ليتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأمريكية.