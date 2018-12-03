رئيس البورصة: إطلاق آلية "الشورت سيلينج" خلال الربع الأول من 2019

القاهرة - مصراوي:

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم إطلاق آلية شورت سيلينج "اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع مستقبلا" خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك عقب الانتهاء من القواعد والإجراءات المنظمة لها.

وأضاف فريد خلال مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين" اليوم الاثنين، أنه يجري حاليا وضع القواعد التفصيلية والإجراءات المتعلقة بالنظام والتي تضمن حق البائع والمشتري، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام سيخلق نقلة قوية بالسوق.

كما أعلن فريد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة صدور القرارات المنظمة لنشاط صانع السوق، ما يمهد لإطلاق النشاط العام المقبل.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا وضع التشريعات والقواعد التنظيمية المنظمة للنشاط، والحدود القصوى للتسعير، والتي يتوقع صدور قرار بها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصانع السوق هو ترخيص يمنح لشركة معينة لخلق طلب على سهم معين يقوم بالترويج له، وهو ما يزيل مخاوف المستثمرين بشأن شح السيولة على الورقة المالية.

وقال رئيس البورصة إن هناك 3 شركات أبدت استعدادها للدخول في نشاط صانع السوق، موضحًا أن البورصة تسعى لتطبيق هذا النشاط بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبالتوافق مع جمعيات الأوراق المالية التي أخذت مقترحاتها حول آلية التنفيذ بعين الاعتبار.

ورجح فريد إطلاق المشتقات على الأوراق المالية العام المقبل وذلك عقب الانتهاء من القواعد التنظيمية الخاصة بها والتي يتم العمل عليها حاليا.

وأضاف فريد أن المشتقات التي سيتم إطلاقها في 2019 هي العقود المستقبلية والتي يقوم من خلالها طرفا التعاقد على بيع وشراء ورقة مالية بسعر اليوم بهدف تنفيذ التعاقد مستقبلا، وذلك للتحوط من تقلبات الأسعار، وعقود الخيارات على الأوراق المالية.

وذكر فريد أن هذه الآليات لا تزال بحاجة إلى برامج التسوية والمقاصة لتحديد الضمانات اللازمة للورقة المالية، واستحداث برنامج تداول لاستيعاب هذا النوع من الأوراق المالية والتي تقوم البورصة بإصدارها وليس الشركات.