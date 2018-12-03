ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوق العبور، ليتراوح السعر بين 20 و22 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 20 و130 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 34 و38 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.