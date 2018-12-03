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ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:43 ص الإثنين 03 ديسمبر 2018
ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

دولار

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

صرف الدولار الجنيه المصري بنك كريدي أجريكول مصر

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