ماذا فعلت أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية آخر تعاملات الأسبوع؟

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة بمصر، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوى تعاملاتها الصباحية.

بينما ظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي والبركة عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.