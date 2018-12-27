البورصة تواصل الصعود بختام تعاملات الأسبوع.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 1.1%

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت البورصة مع نهاية تعاملات، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدعومة بصعود أسهم السوق الأمريكية خلال جلسة أمس الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.12% خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 12984 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب، اليوم، صافي شراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع 11.6 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 6.9 مليون جنيه.

وخلال تعاملات الأربعاء، ارتفع المؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من ألف نقطة في جلسة واحدة للمرة الأولى في تعاف واسع النطاق للأسهم شهد تسجيل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في أكثر من تسع سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 1086.45 نقطة، أو ما يعادل 4.99%، إلى 22878.65 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 116.63 نقطة، أو 4.96%، إلى 2467.73 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 361.44 نقطة، أو 5.84 %، إلى 6554.36 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.3% إلى مستوى 12840 نقطة، خلال تعاملات الأمس.