ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ورفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشين إلى 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

بينما ظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.