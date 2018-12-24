وزير الاتصالات: مصر الأول عالميًا في العمالة منخفضة التكاليف بقطاع تكنولوجيا المعلومات

كتب - محمد علاء الدين:

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، إن مصر حاليًا تحتل المركز الأول من حيث العمالة منخفضة التكلفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فيما كانت تشغل المركز الثالث قبل التعويم.

وأضاف الوزير، خلال ندوة أقيمت اليوم بجمعية اتصال للتكنولوجيا، إن مصر باتت لديها الآن ميزة انخفاض تكلفة المهارات والكوادر البشرية، لكنه أشار إلى وجوب أن يقترن بذلك بتوافر الكوادر والمهارات الكافية.

وأوضح أن المحور الأول لاستراتيجية وزارة الاتصالات هو بناء الإنسان المصري من خلال تنمية مهارات وقدرات الشباب المدرب على استخدام تكنولوجيا المعلومات؛ لبناء كوادر مدربة بشكل قوي قادر على المنافسة.

وقال: "كل الدول التي سبقتنا في صناع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت بتوفير الكوادر البشرية فإذا توافرت جذبت الاستثمار الأجنبي".

ولفت الوزير إلى أن وزارة الاتصالات بدأت في إعداد الكوادر الشبابية بعدة مبادرات لتنمية مهاراتهم، إلى جانب طرح الأكاديمية الرقمية بتسع تخصصات مختلفة، منها تحليل البيانات والأمن السيبراني، مضيفًا أنه جرى توفير سلاسل محاضرات تدريبية باللغة العربية لكل تخصص، وذلك عبر الإنترنت، وبشكل متاح لكافة الشباب العربي وليس المصريين فقط من خلال المنصة الرقمية للتدريب التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

أشار الوزير أيضًا إلى لقاء عُقد، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي في النمسا، حول التنمية في عصر المجتمع الرقمي، مضيفًا أن حضور الرئيس لمثل هذه المؤتمرات رسالة مضمونها أن التحول الرقمي هو قاطرة التنمية للفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، في السياق، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم في الناتج القومي المحلي بنحو ٨٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل ٧٠ مليار في العام المالي السابق، وتابع بأن الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت نسبة نمو القطاع ١٦ ٪.

وأكد أن نصيب القطاع في الناتج القومي المحلي بلغت نسبته ٣.١٪، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بماليزيا وكوريا (٧٪) وساحل العاج (٦٪).